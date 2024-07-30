被熟人出賣 索性自製黑歷史 Frankie女友蒲頭解畫 聲稱布局「捉鬼」

組合MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）認愛圈外女友Christy後風波不斷，女方的黑歷史愈揭愈多，昨日Frankie生日，粉絲仍不離不棄為他大搞生日應援，而潛水多時的Christy亦擇正吉日蒲頭送大禮，撰長文澄清全部黑歷史皆是自己所設的「捉內鬼」陷阱，企圖為自己洗白。

Frankie自上月跟女友Christy高調放閃後，女方被連環爆黑歷史，指她曾是「小三專業戶」，而且跟Frankie交往期間與其隊友Anson Kong搞曖昧，Frankie亦疑背前度出軌，種種傳聞令其形象跌至谷底，二人亦一度神隱。

昨日是Frankie的36歲生日，其歌迷會以「Together We Believe」為主題在尖沙咀舉行生日展，有巴士站燈箱及巴士車身廣告應援，藉以表達對偶像的支持。除了粉絲外，消失多時的Christy亦相當「有心」，特別選在男友生日兼Anson Kong演唱會開鑼前夕，將社交帳號由私人轉為公開，撰長文回應近月的風波。

「有人想搞死MIRROR」 Christy解釋之前的「黑歷史」只是自己有心造假，全因知道自己的社交網朋友中有「內鬼」偷圖爆料，故刻意設局捉鬼！她發出4點澄清：第一，她指早於2021年已被人誣衊愛搶人男友、生活淫亂等，又被盜泳衣相及跳舞相抹黑，估計是熟人Cap圖所為。另外，她指現時網上流傳的對話截圖、限時動態，包括自己親口承認做小三等，大部分都是假的，揚言是事前與Frankie夾計引「內鬼」現身的行動：「2021年12月頭，我透過跳舞朋友認識咗AK及Frankie，當時我有朋友提議『捉鬼』，所以就將普通對話圖放上IG close friend story。一開始，我同Frankie講呢件事，佢應承幫我捉鬼。所以我有叫佢send相同錄音畀我，令隻鬼信我係同Frankie傾緊，所以亦解釋到點解咁多對話都係冇頭冇尾。」

至於第三點，她指直至今年6月與Frankie公開戀情後，該內鬼才終於出手：「佢忍到我公開自己係公眾人物女友後，就放晒2年前嘅捉鬼story出嚟，有啲相係佢改咗圖，亦有啲相係捏造出嚟。佢當年唔爆其他相，係因為佢一直處心積慮，由原本淨係想搞死我，去到依家夾埋外人想搞死埋我男朋友及MIRROR。佢甚至夾埋其他fans、打手去不斷誣衊我哋，又會開幾個分身扮fans帶風向，萬一佢發現仍然有人支Frankie，就會批鬥所有支持者。」Christy最後表示在6月登上新聞後誣衊情況更加嚴重，又推測可能因自己做過傳銷，對方家人曾被傳銷騙數十萬元，故成為發洩對象，又指自己當時只做了很短時間，更因前度沉迷傳銷而分了手。

此外，她又發文狂鬧Haters，並重新整理社交平台，晒出日常生活照、零濾鏡照片，與之前流出的性感照極大反差，不過她後來又再將社交網轉為私人用戶。然而，大部分網民對其說詞均採取不信任態度，更指她在男友生日閃現搶Fo做法不當！