化身大奸角「末日博士」 羅拔唐尼「成魔」 重返漫威救亡

美國男星羅拔唐尼於美國動漫節公布重磅消息，宣布回歸漫威電影宇宙，但不是以「鐵甲奇俠」的身份，而是改為飾演新任大魔王「末日博士」！而昔日功臣羅素兄弟亦將回歸執導新兩集《復仇者聯盟》。

漫威超級英雄片雄霸電影業10年，但在最強集結的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）失去由羅拔飾演的「鐵甲奇俠」後，可謂變成一盤散沙。及後強行推出滿足政治正確的低人氣新角色，令票房口碑都大受打擊。當飾演多元宇宙線大魔王「征服者康」男星Jonathan Majors，因爆出襲擊與騷擾女友罪成而被飛出電影系列後，漫威痛定思痛，大改未來計劃。

前日漫威於《聖迭戈國際動漫節》公布重磅消息，正式取消下集《復仇者聯盟：康之王朝》（Avengers: Kang Dynasty），改為《復仇者聯盟：末日之戰（暫譯）》（Avengers: Doomsday），充分利用多元宇宙故事線的彈性，由羅拔飾演「末日博士」！「末日博士」與「鐵甲奇俠」同樣是科技天才，但前者力量更強，還兼修魔法，創立了自己的獨裁帝國，是漫威的人氣超級奸角。

揭面具現真身 羅拔現身動漫節時先以「末日博士」的斗蓬面具造型出場，之後拉開帽子與面具現出真身，引來全場觀眾驚喜歡呼！羅拔亦於社交網貼出拿住末日博士面具的照片，配文：「新面具，老任務。」而執導《復仇者聯盟：末日之戰》與《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）的導演，則是《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）與《復仇者聯盟：終局之戰》的功臣導演羅素兄弟。

另一邊廂，由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉積文（Hugh Jackman）主演的漫威超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）亦先為漫威打好強心針，北美開畫周末票房累積約15.99億港元，打入北美史上十大最高開畫周末票房，如果達到預期數字，就會升上第8位，取代另一漫威超級英雄片《黑豹》（Black Panther）的位置，並排在首集《復仇者聯盟》（Avengers）之後。