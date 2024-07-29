暢所欲玄：過往都是因 當下皆是果

可曾聽過「位置不同，少言為貴，認知不同，不爭不辯」這句話？正所謂「格局決定你的結局」，路是自己走，嘴是別人的，好聽的話別當真，難聽的話別生氣，這個世上真正對你好的人很少，想看你淪為笑話的人卻很多！我們爭不過一張嘴，算不過一顆心，我們不怕吃虧，善良不代表傻，厚道不代表笨。你真我更真，你假我轉身。

每個人能夠來到這一世，都是帶着前世今生的故事。曾經傷害過你的人，一個都跑不掉，同樣地，自己傷害過人也會發生這樣的因果。有些人每天想着不同方法去吸引你，迷惑你，煽動你的貪嗔癡，看看有誰得到好的結局？這些人經常自怨自艾，往往做甚麼都得不到好的結局，其實已給了他警號，因為他已迷失了本我，得寸進尺，經常公開發表其偽善理論，我告訴大家，這些人一個都跑不掉的。

從八字可查看到你的一切，怎樣做才能提升自己的運程？就是從「本性難移」這句說話入手，重新把當下的果去作自我調整，你的所謂運程不順也會同時出現改變。不要放棄為自己努力，壞事遲早會過去的，只要你相信自己持續前進，好事就會提早到來。好運正在等你變得更好，正在等你看見自己的好。

堪輿學者元海