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具俊曄洩行蹤 證大S住得豪
台灣女星大S早前被捕獲跟老公具俊曄返韓國，具俊曄近日更新社交網，在限時動態上載一張行經走廊的自拍照，網民即時「柯南」上身，從地氈、牆壁花紋作比對，推測他應身在首爾的酒店，估計大S此行並沒有住進具俊曄家中，而是到五星級酒店落腳。早前大S被指寒酸遊韓，今次具俊曄晒酒店相，間接為大S平反。
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