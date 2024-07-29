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蘇姍指導學生出戰《好聲音》
擔任唱歌老師的歌手蘇姍前晚出席慈善晚宴時，透露有學生參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》海選，她說：「區瑞強弟弟區瑞明係我學生之一，有叮囑佢做好承受壓力嘅心理準備，佢好鍾意唱歌，參加比賽都係為開心。」而同場還有已轉型為紋身師傅的前樂隊Mr.成員MJ，他透露打算再組Band，並於年底重出樂壇。
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