娛樂

胡歌白髮滄桑 有求必應

近日有網民在社交平台透露遊覽竹林時遇見了內地男星胡歌，當提出合照要求後，對方即點頭答應，相當親切。由於是私人行程，胡歌打扮非常隨意，加上明顯有許多白髮，看起來有些滄桑，不過也有網友作出理性的回應，表示41歲有白頭髮正常不過。
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