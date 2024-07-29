胡歌白髮滄桑 有求必應

近日有網民在社交平台透露遊覽竹林時遇見了內地男星胡歌，當提出合照要求後，對方即點頭答應，相當親切。由於是私人行程，胡歌打扮非常隨意，加上明顯有許多白髮，看起來有些滄桑，不過也有網友作出理性的回應，表示41歲有白頭髮正常不過。