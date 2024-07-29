娛樂

黃紫盈日本開公司 當生日禮物
前新聞主播黃紫盈早前飛日本北海道工作，並順道多留兩天慶生，實行寓工作於慶祝，她透露在日本成立了新公司，作為送給自己的生日禮物。她表示夏天遊北海道既可消暑，又可狂擦美食，她此行就品嘗了不少人氣食品，包括利尻馬糞海膽及芭菲；除了美食，她還由小樽坐船出海去看「藍洞」，感覺相當夢幻。
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