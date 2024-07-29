7月29日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月29日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黃紫盈日本開公司 當生日禮物
前新聞主播黃紫盈早前飛日本北海道工作，並順道多留兩天慶生，實行寓工作於慶祝，她透露在日本成立了新公司，作為送給自己的生日禮物。她表示夏天遊北海道既可消暑，又可狂擦美食，她此行就品嘗了不少人氣食品，包括利尻馬糞海膽及芭菲；除了美食，她還由小樽坐船出海去看「藍洞」，感覺相當夢幻。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240729-0729_00282_062/黃紫盈日本開公司-當生日禮物
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc