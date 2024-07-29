單文柔帶女探班享天倫 陳展鵬買重保險 歎過期食品

視帝陳展鵬正於佛山拍攝無綫新劇《巨塔之后》，適逢女兒小豬比放暑假，單文柔（Phoebe）即帶同女兒北上，陪伴展鵬之餘，順道帶女兒體驗生活。Phoebe接受本報訪問時，透露每日悉心安排行程：「呢度好多嘢都適合小朋友玩，室內、室外都有，小豬比鍾意手工藝、畫畫，我都有帶佢整扇，佢都好開心，不過可能早排出得去玩太多，到有幾日我出去做嘢，小豬比話佢要喺屋企休息吓，都要放吓假，好搞笑。佢依家係一個小大人，有時會想留啲時間喺屋企玩吓，同朋友玩吓咁樣。」