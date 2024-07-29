單文柔帶女探班享天倫 陳展鵬買重保險 歎過期食品
視帝陳展鵬正於佛山拍攝無綫新劇《巨塔之后》，適逢女兒小豬比放暑假，單文柔（Phoebe）即帶同女兒北上，陪伴展鵬之餘，順道帶女兒體驗生活。Phoebe接受本報訪問時，透露每日悉心安排行程：「呢度好多嘢都適合小朋友玩，室內、室外都有，小豬比鍾意手工藝、畫畫，我都有帶佢整扇，佢都好開心，不過可能早排出得去玩太多，到有幾日我出去做嘢，小豬比話佢要喺屋企休息吓，都要放吓假，好搞笑。佢依家係一個小大人，有時會想留啲時間喺屋企玩吓，同朋友玩吓咁樣。」
食口水尾也幸福
而展鵬日前亦難得抽空樂聚天倫，網晒小豬比坐於其大髀上食蛋撻的溫馨照，他寫道：「原來囡囡對爸爸嘅感覺好特別，好食嘅嘢會自己食，唔好食嘅嘢會畀晒爸爸，過期嘅嘢更唔好嘥都係畀爸爸。」不過照單全收的展鵬，笑指與女兒一起玩樂，心情頓時會靚絕。
除了網友們紛紛被展鵬父女的甜蜜時刻感染，就連好友陳敏之也留言：「做父母就係要食佢哋口水尾，係幸福嘅口水。」展鵬聞言亦風趣說：「聽講仲會畀啲過期嘅爸爸食，睇嚟都要買多少少保險。」
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