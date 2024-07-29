獨家專訪：報名女團唔入圍 羅毓儀恨同姚焯菲切磋

藝人羅毓儀（Yuki）演而優則唱，最近推出全新單曲，錄音時更因過於感觸而爆喊。Yuki無懼遲起步當歌手，自爆曾報名參加女團，可惜未能入圍，並希望有機會跟「聲夢小花」姚焯菲、鍾柔美及詹天文合作擦出新火花。

羅毓儀最近推出第二首個人單曲《日落時》，歌曲講述時光荏苒，錄音時她回想起小時候跟外婆相處的點滴，不禁感觸落淚。講到轉變，Yuki有感入行後心態不同，以前較內向及慢熱，年少輕狂的歲月亦不復再：「入行前夾Band參加歌唱比賽，我要做到好完美，令到隊友好大壓力，細個我唔明白，反而會怪佢哋，但大個咗會體諒大家嘅感受，依家學識放慢步伐。」她坦言曾想過以樂隊出道，可惜事與願違：「因為有啲隊友唔喺香港，有人有全職工作，唔係全職夾Band。不過我同隊Band有個承諾，若我出道做歌手，每首歌都會有隊友嘅創作，新歌就係其中一位成員作曲。」

現年28歲的Yuki近年才當歌手，但她不認為自己起步遲：「我好早接觸音樂，識彈結他同寫歌，只係演出經驗少，從來未試過街頭演出，如果有機會都想試。」問到想合作的歌手，她大讚幾位00後的「聲夢小花」姚焯菲、鍾柔美及詹天文：「我好心儀佢哋，想同佢哋合作，佢哋好犀利，見過佢哋嘅演出，好有魄力同吸引力，如果我可以做到咁有爆發力就好。」向來勇於嘗試的她更自爆曾報名參加女團：「類似內地嘅選秀節目《創造營》，係公司建議我參加，不過最後入唔到。」

未Ready接受新戀情 另外，講到感情事，早前甩拖的她直言已經放下：「人生就係不停離合，最重要係珍惜當下，不過我未準備好迎接新戀情，加上最近太忙，冇時間去諗。（前度係圈外人壓力大，再拍拖會搵圈內人？）我哋呢行時間好亂，如果唔知呢行運作有機會冇安全感，不過最重要都係溝通同相處。」