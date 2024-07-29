徐懷鈺打碟出「峰」頭

台灣歌手徐懷鈺將於8月17日在北京首都體育館舉行《2024倒數3秒巡迴演唱會》，最近正忙於為開騷積極備戰。近日她晒出多張靚相，展示學習打碟的一面，她身穿小背心盡騷凹凸有致的身材。最後她不忘為演唱會宣傳，興奮地表示希望粉絲能前來演唱會，還加碼預告演唱會將有驚喜發生，讓粉絲都相當期待！