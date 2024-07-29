中娛星動：張家輝攞卓越電影成就獎 吳慷仁馬國奪影帝

台灣演員吳慷仁前晚再次稱帝，與好兄弟陳澤耀齊齊於馬來西亞電影節獲獎，可惜他因事缺席，未能親手領獎。同場張家輝則獲大會頒發「卓越電影成就獎」，此行更有機會喜遇是枝裕和交流，令他相當驚喜。

現年41歲的吳慷仁憑對演戲的熱誠及精湛演技，近年於東南亞電影市場相當吃得開。去年他憑主演電影《富都青年》，先後於「金馬獎」及「亞洲電影大獎」登上影帝寶座，戲中他夥拍馬來西亞演員陳澤耀扮演一對命運坎坷、無血緣關係的兄弟，而前晚二人更於「第7屆馬來西亞國際電影節」內，分別獲得「最佳男主角」及「最佳男配角」殊榮，令不少粉絲戥二人高興。

陳澤耀攞「男配」好驚喜 不過，吳慷仁目前身在內地出席活動，未能到場親手領獎，可謂美中不足，只能交由《富》片導演王禮霖代領。而當陳澤耀上台時，他即喊：「我很驚喜！感謝大會和評審，謝謝每位喜歡這部電影的人，謝謝監製李心潔教會了我許多，謝謝阿哥吳慷仁、謝謝導演王禮霖！」

另外，張家輝獲大會頒發「卓越電影成就獎」，以表揚他為電影界作出的貢獻，親赴馬來西亞領獎的他，此行竟與日本名導是枝裕和碰面，可謂意外收穫。而頒獎環節開始前，台上先播放一段剪輯家輝經典作品的視頻，領獎後家輝以英語感謝大會對他的電影生涯的肯定，並多謝影迷們的支持和愛戴。事後家輝更負責頒獎給出爐影后Aenne Schwarz，而日前他於大會主辦的「香港之夜」中，與不少香港電影人聚首一堂，當中包括導演莊文強及曾國祥等，場面熱鬧。