娛圈單打：溝掂女神做阿嫂 識食好西唔老土

正當一眾MIRROR下弦為咗食大波妹而爭風吃醋之際，上弦呂爵安（Edan）就示範何謂正確的食女方法。他被踢爆跟馬來西亞女神林明禎蜜運中，二人被目擊在台灣和歐洲拍拖。為了保護愛苗，Edan更一改喜愛玩社交網的高調作風，刻意跟明禎BB零互動。

喂，繼「文青女神」袁澧林之後，Edan又傳出跟女神級明星撻着，食親都係好西，呢啲咪叫高汁又高質囉。嗱，雖然34歲的明禎BB大過Edan 7歲，但外形一啲都睇唔出，尤其明禎BB個子嬌小，顯得更加青春。

再講，Edan過去不時被踢爆鍾意𥄫女，連港產AV女優素海霖，亦曾在IG Story上載截圖，力證Edan瀏覽其限時動態；同時曾被電視台其他拍檔點名，公認Edan係「鹹濕嘅膠人」！明禎BB前凸後趷，身材惹火，而且嬌聲嗲氣，笑容迷人，肯定合晒鹹濕仔Edan合尺！今次同女神擦出愛火，勢必恨死隔籬，其他鏡仔唔羨慕嫉妒恨至奇！

至於明禎BB，嗒Edan糖一啲都唔出奇。即係咁，一個女仔隻身來港發展，大家都睇到佢有幾努力，如果只為嫁入豪門，根本唔需要咁搏殺，所以呢，女神講心唔講金，絕對有迹可尋。何況Edan貴為鏡仔上弦，收入亦唔嘢小；最重要的殺着，係Edan為人搞笑主動又精靈，把口𠺘過油，肯定氹得女神好開心。

咁當然，Edan仲年輕，拍拖未必會做人世。之不過，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，陳年金句永不過時。人一世物一世，梗係乜都試吓啦，係咪咁講先？