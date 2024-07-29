群星捧江旻憓場 Edan捱夜觀戰 Aka畫插畫祝賀

「世界一姐」江旻憓（Vivian）昨日凌晨勇奪巴黎奧運女子重劍金牌，不少圈中人都有捱夜見證她奪金一刻，呂爵安（Edan）用手機全程直擊，更興奮大叫：「Oh My God！」而Aka（趙慧珊）就親自繪製插畫祝賀江旻憓，好有心思。

女子劍擊運動員江旻憓出戰2024巴黎奧運，成功為香港贏得今屆奧運第一金，雖然賽事在香港時間昨日凌晨3時半舉行，但仍吸引全港觀眾支持，多位圈中藝人都有捱眼瞓追看，包括「十優港姐」麥明詩、戴祖儀、謝東閔、洪永城等，其中男團MIRROR成員Edan更用手機邊拍邊睇直播，見證江旻憓奪冠一刻，興奮得大叫：「Oh My God！」

麥明詩Po合照贈興 不少藝人都有送上祝福，姜濤、湯洛雯、JW、陳家樂等，而兼任插畫家的前女子組合Super Girls成員Aka，親自繪製插畫賀江旻憓奪冠，極具心思。而麥明詩則晒出2016年奧運時與江旻憓的合照，並留言表示：「2016年在巴西奧運，看着你止於16強，經歷兩次傷患後到2024年，絕地反勝，奪得奧運金牌，心態、堅持。」而原來是江旻憓同學的唐貝詩亦晒出合照，透露：「我們在北京讀書的時候，Vivian每天都下課就去訓練。」

另外，江旻憓賽後接受無綫主持何振然訪問，何振然在限時內問到重點問題，包括由落後到追平的心路歷程、膝頭傷患及對港人的說話等，江旻憓全程真情流露，一邊受訪、一邊忍不住流下開心的眼淚，更應要求向在香港支持自己的觀眾及隊友打招呼，畫面十分有愛，獲網民一致好評。

Aka Aka繪製插畫賀江旻憓，十分有心思。 麥明詩於2016年奧運時曾與江旻憓合照。