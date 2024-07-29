獨家消息：莫文蔚揭「奪愛」內幕 謝霆鋒預告開騷 騙徒蠢蠢欲動

藝人謝霆鋒已有20年沒舉行個人演唱會，外界形容他是「被演戲耽誤的歌手」。前晚他帥氣助陣莫文蔚的上海個唱，Chok爆彈結他獻Sing，及後更預告會開騷，隨即引起極大回響！網上有不法之徒伺機出動，列出霆鋒開騷日子及地點存心騙財，認真猖狂！

近年專心影壇發展的謝霆鋒，音樂事業處於靜止狀態，對上一次舉行的個人演唱會已是2004年雲頂騷，雖然多年來歌迷紛紛希望他開騷，卻一直只聞樓梯響。不過，前晚霆鋒驚喜現身莫文蔚的上海演唱會獻Sing，令在場數萬名歌迷陷入瘋狂。

莫文蔚以一身性感透視裝束上陣，演唱《透視》開頭一小段時，霆鋒在後方升降台登場，全場歡呼聲震耳欲聾，聲音大得幾乎掩蓋霆鋒的歌聲。

虛構巡唱時間表 2人合唱後，莫文蔚表示雙方甚有淵源，爆料指曾是鄰居，當時霆鋒不時向她伸出友誼之手：「有時候吃飯沒有鹽、沒有糖，就會跑上去他家借，然後我剛搬進去，家裏沒有電視機，他就給我一台。」更指後來做新專輯時，膽粗粗問霆鋒可有新歌，沒料到他二話不說就把自己作曲的《透視》拱手相讓，令她開心不已。在旁的霆鋒笑說：「那你不要10多年也不唱這首歌，這首歌我從來沒有合唱過。」久未上舞台的他，鬆口暗示稍後會開騷：「非常想念你們，也謝謝你們，不好意思這麼久也未有在上海演出，會盡快安排喔！」此話一出，台下歌迷再次瘋狂尖叫，之後霆鋒Chok爆彈結他顯身手，並與莫文蔚合唱《因為愛所以愛》，炒熱現場氣氛。

霆鋒擔任莫文蔚個唱嘉賓回響甚大，網絡上引來海量留言，紛紛期待霆鋒再開騷，有歌迷更打趣表示，即使霆鋒要唱歌又表演廚藝，亦會照單全收，並大讚他凍齡有術，全靠女友王菲的愛情滋潤。霆鋒開騷一直備受關注，而網上亦出現不少「謝霆鋒2024巡唱、時間表、票價」等貼文，當中更有行程內容，指霆鋒將於8月份以上海為巡唱首站、第2站唱到廣州，講到似層層，不少網民都擔心有不法之徒會繼王菲後，想打霆鋒開騷之名騙財。

本報昨日就開騷一事求證霆鋒經理人，得知霆鋒的確有開騷計劃，預計明年成事，不過至於是否巡迴演出、地點等則有待確認。對於有人欲借霆鋒之名騙財，經理人呼籲歌迷切勿上當：「佢真係好多年冇出唱片同開演唱會，網上亦有好多消息，但希望大家等官宣先，唔好畀人呃！」

另外，霆鋒有份參與袁和平執導新片《鏢人》，劇組日前率先在新疆開鏡。在網上曝光片段中，只見大批工作人員在沙漠中來回拍攝，暫時未見吳京、此沙、于適等演員現身。據知霆鋒將於下月報到，屆時要在沙漠應付一場重型打鬥戲，之後再轉景到其他地方繼續拍攝。