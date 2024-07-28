炮轟Halsey新歌MV Britney講完唔認數

美國樂壇天后Halsey於2022年不幸患上紅斑狼瘡症與淋巴性增生性疾病，康復後最近再戰樂壇推出新歌《Lucky》，此曲部分採樣於另一天后Britney Spears於2000年推出的同名舊歌，之前Halsey表示事前已獲Britney的允許及祝福，但歌曲的MV於昨日公開時，卻令Britney大為不滿，還於網上發文炮轟！

Britney於社交網留言表示：「我對Halsey嘅MV非常不滿，我感到被騷擾、被冒犯與被欺凌。我唔知道好似佢呢種藝術家同我尊敬和崇拜嘅人會用如此無知方式嚟說明我，將我塑造成一個膚淺嘅流行歌星。」更表示自己正在與律師商談，暗示考慮向Halsey提告。不過，Britney炮轟完Halsey不久，便刪除貼文並轉呔留言表示：「假新聞！！！那個唔係我（講）！！！我愛Halsey，所以我刪走佢！！！」而Halsey昨日亦有於社交網回應對方：「我愛Britney！！！我一直都係，永遠都會係，你每日都繼續啟發我。」