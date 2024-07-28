沈雅潤熱辣辣 派糧消暑

模特兒出身的韓國索爆普拉提導師沈雅潤，經常抽空健身和行山，時刻Keep住完美體態。而每月都會透過社交網公開新寫真的她，最近穿上白色喱士內衣，搭配粉紅色背景進行拍攝，既可愛又性感。除此之外，她還分享了身穿黑白色比堅尼，側躺在泳池之中，大晒S形曲線的靚相，並留言：「炎熱的天氣，清涼的照片。」