7月28日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月28日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
沈雅潤熱辣辣 派糧消暑
模特兒出身的韓國索爆普拉提導師沈雅潤，經常抽空健身和行山，時刻Keep住完美體態。而每月都會透過社交網公開新寫真的她，最近穿上白色喱士內衣，搭配粉紅色背景進行拍攝，既可愛又性感。除此之外，她還分享了身穿黑白色比堅尼，側躺在泳池之中，大晒S形曲線的靚相，並留言：「炎熱的天氣，清涼的照片。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240728-0728_00288_082/沈雅潤熱辣辣--派糧消暑
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc