日本巡唱 歷時逾一年 TWICE吸72萬人入場 稱冠K-Pop女團

於上月底迎來日本出道7周年的韓團TWICE，橫跨逾一年的日本巡迴演唱會終於在今日尾場畫上句號，是次日本巡唱合共招待逾72萬人，刷新K-Pop女團於當地開騷的最高入場人次紀錄。

活躍於日、韓兩地的TWICE，去年4月展開第5次世界巡迴演唱會，在首爾揭開序幕，途經澳洲、北美、歐洲及東南亞地區，並以日本為終點站。組合先後於去年5月及12月在大阪、東京、名古屋及福岡舉行8場演出，共吸引逾37萬名歌迷入場，9女再於本月展開6場追加公演《TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'in JAPAN SPECIAL》，同樣一票難求。

TWICE於本月13、14日到大阪長居陸上競技場舉行兩場演唱會，20、21日則移師東京味之素體育場再進行兩場演出，每場招待約5萬歌迷，而昨、今兩天組合就在橫濱國際綜合競技場舉辦最後兩場演出，共招待逾15萬人，令是次歷時逾一年的日本巡唱入場總人次高達逾72萬，刷新K-Pop女團在當地開騷的最大規模紀錄，即使近年有不少同鄉女團大舉攻日，9女於當地的人氣及地位依然屹立不倒。

而昨日橫濱的氣溫雖然高達35度，但在開騷前數小時，仍有大批樂迷無懼中暑，在會場外大排長龍，搶購周邊紀念品及等候進場。演出期間，9女換上華麗舞衣，晒腿熱舞跳唱《DIVE》及《Here I am》等新歌。而台灣成員周子瑜早前於大阪開騷期間，亦有抽空到旅遊熱點心齋橋打卡。

NewJeans同分一杯羹 此外，面對來勢洶洶的樂壇後輩NewJeans於上月強勢攻日，TWICE亦不敢輕敵，她們為了推廣本月17日推出的第5張日語專輯《DIVE》，在當地展開鋪天蓋地的宣傳，新碟亦於首日大賣，首周銷量更衝破10萬張，空降當地Oricon銷量榜No.1，成為今年最高開售紀錄的K-Pop女團，至於NewJeans於上月推出的處女日文碟《Supernatural》首周銷量則約6.1萬張。