暢所欲玄：影響運勢的辦公室風水

辦公室是我們每天工作、學習和交流的重要場所，因此合理的辦公室風水布局對於提升我們的運勢和工作效率至關重要。今天就教大家規避辦公室中的不利風水！

1.辦公室採光不宜太暗

充足的光照是辦公環境的基本要求，良好的採光不僅可以調節工作情緒，還能提高工作效率。反之在視線昏暗的地方工作，容易使人心情低落，昏昏欲睡，更重要的一點是影響思路與決斷力，導致業務不興，做事多阻。

2.背後沒有靠山

辦公室的靠山主要指辦公桌後面要有實牆、檔櫃、壁櫃等作為支撐物，不要背後空對玻璃窗或者空蕩蕩的辦公區，背後無靠，會讓人沒有安全感。

3.忌橫樑壓頂

辦公桌上有橫樑壓頂，最先受到橫樑壓制的必然是頭部，時間久了，容易耗掉人的能量，出現頭暈、頭痛等情況，還代表着財源受壓，升職難求。

4.辦公桌面不宜亂

辦公桌不宜太過雜亂，過亂容易給人懶散、沒有章法的感覺，還會影響人的精神狀態，時間長了會變得愈來愈煩躁，對工作變得不認真。

玄學名師黃楚淇