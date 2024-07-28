娛樂

何猷君奚夢瑤 忘形激咀

已故賭王何鴻燊兒子何猷君創辦的電競公司於美國上市，他攜眷出席上市儀式。其索妻奚夢瑤於社交網分享這個好消息之餘，更晒出當日敲鐘儀式的照片，心情興奮的何猷君與奚夢瑤於人群中咀嘴，閃爆全場！
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