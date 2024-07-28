中娛星動：《歌手》賽果被插內定 那英爆冷奪冠 網民嘲諷：Taylor來都輸！

內地天后那英於歌唱比賽節目中擊敗兩位大熱外國歌手奪冠，賽果令人意外，惹起爭議。網民炮轟賽果有偏頗，諷刺節目似一早寫定的劇本，即使是美國天后Taylor Swift來參賽都肯定會輸。

內地節目《歌手2024》前日舉行總決賽，由內地藝人那英、孫楠、譚維維、汪蘇瀧、海來阿木與美國歌手Chante Moore、摩洛哥新星Faouzia爭奪冠軍寶座。那英之前在多輪賽事中表現不穩定，多次被發現走音、忘詞，亦因演出太緊張關係，令其排名不如理想，但來到這次總決賽，卻表現出乎意料大獲好評，最終爆冷奪冠，賽果令人大跌眼鏡，而亞軍及季軍則分別為譚維維和孫楠。

那英在奪冠後爆喊，連說了4次：「我真的沒有想到。」之後表示：「我覺得我能夠跟來到《歌手》的每一個年輕的音樂人在一起，我發現我一直在路上學習，開始的時候是有點受煎熬，想逃避，但後來我覺得，這樣不是我們愛音樂的目的。」

「跑調都能當歌王」 由於賽前大熱的Chante及Faouzia最終三甲不入，網民紛紛直呼不能接受，並為他們抱不平，怒斥節目不公平：「全季沒掉出前三的，決賽第四？」、「跑調、忘詞都能當歌王！幾個月把觀眾當傻子耍！」、「劇本2024圓滿結束，我們劇本2025就不要再見了」，有網民更寸爆表示：「就算Taylor Swift來都贏不了，人情世故嘛！」