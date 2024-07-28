恨挑戰舞台劇 蔡思貝減產吊劇迷癮 小別勝新婚

視后蔡思貝和森美前晚出席音樂劇首場演出，提到近日網民批評新演員曾文心演技，並指想念有一段時間未有劇拍的蔡思貝，她表示認識對方，懇請各位給時間讓新演員成長。

蔡思貝、森美、蔡一智、歐陽妙芝及兒子方玉亨等人前晚出席音樂劇《MAMMA MIA!》首場演出。蔡思貝直言對舞台劇大感興趣，認為舞台劇與拍劇不一樣，因為前者需要消耗的能量很大，並且所有演出都只有一次機會。問到她想挑戰音樂劇還是舞台劇？她表示想先挑戰舞台劇：「因為音樂劇始終要唱歌，雖然我都鍾意唱歌，但如果要演音樂劇可能要上堂先。（你係咪魔音？）唔係魔音，係正常人音。」

談到近日新演員曾文心在無綫劇集《反黑英雄》中飾演女學生的評價好壞參半，更有大批網民留言表示想念蔡思貝，她表示雖然未有收看該劇集，但認識對方，大讚曾文心是好女仔：「其實冇比較，所有演員都好努力做緊自己，我同佢都有合作過，佢可能未有好多經驗，所以大家應該畀多啲時間佢。」見到網民掛住她，蔡思貝笑言是「小別勝新婚」。

森美「讓路」畀前輩 另外，森美透露囡囡現時正和朋友在台灣高雄旅行，適逢颱風吹襲，令森美很擔心囡囡的安全：「日日都Check住，因為佢係第一次同朋友去旅行，不過佢都大個，識得照顧自己。」至於提到他主持的電台節目《早霸王》的播放時間將被縮短半小時，以騰出更多時間給新節目，森美表示：「有一個好重要嘅環節，我好樂意放半個鐘頭喺嗰度，因為新節目將會有好多好耐冇見嘅前輩出現，我都覺得光榮，可以喺我哋嘅節目時間入面有個咁大嘅製作。」