練出6舊腹肌恨爆筋 魏浚笙被小妹妹求婚 憧憬生B

男神魏浚笙憑煞食外貌吸納不少粉絲，沒料連小妹妹也一同俘虜，更在活動上獲對方求婚！他直言大感開心，又指對生B採取隨緣態度。

藝人魏浚笙（Jeffrey）前晚現身觀塘apm活動，席間邀請兩位小妹妹上台聊天兼玩遊戲，當中一位小妹妹竟當眾發表愛的宣言：「Jeffrey哥哥，你娶我啦！」童言無忌，令他也笑不攏嘴，場面搞笑。

談到奧運開幕，Jeffrey透露早前到巴黎出席品牌活動時，已見到巴黎鐵塔上裝有奧運標誌裝飾，奈何工作關係未能逗留欣賞賽事。他又透露自己最喜歡乒乓球，小學時曾任校隊代表，近年開始重拾球拍，發現原來圈中有很多高手：「音樂監製徐浩話自己好勁，我唔信，結果輸咗畀佢。」更指近日忙於拍新戲，為應付大量動作場面而勤力操肌：「未知會唔會赤膊上陣，不過我嘅胸肌已練得唔錯，亦都有6舊腹肌，目標想練到有爆筋效果，呢樣係男仔夢寐以求嘅事。」

對於剛才被小妹妹公開求婚，Jeffrey笑指自己也是首次遇到此類事情，開心之餘，更大讚小妹妹可愛：「令我對小朋友有憧憬。（自己生番個？）隨緣啦！（等女朋友求婚？）女仔求婚我都好願意，如果我做主動，就要有十足把握先會做。」

XiX 4缺1活力不減 而昨日女團XiX及男子組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）亦於同一場地舉行活動，吸引半百粉絲撐場。雖然XiX的成員Vici缺席，但其餘4位成員未受影響，落力唱跳新歌《Pretty Good》，炒熱現場氣氛，寵粉的她們更與現場粉絲大合照。