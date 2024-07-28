候選港姐齊露腰 程姜月自誇夠弗 鍾翠詩為着泳衣忍口

應屆候選港姐前晚現身活動，各人以露腰裝騷小蠻腰示人，大熱之一的「艷麗版蔡潔」程姜月對自己的身材信心十足，揚言夠弗，Ready以泳裝上陣拍外景，相反華姐亞軍鍾翠詩為出鏡要忍口節食，認真同人唔同命。

15位應屆候選港姐聯同無綫「奧運之星」劉穎鏇、黃庭鋒、何沛珈及《中年好聲音》歌手周吉佩、羅啟豪等前晚齊集將軍澳電視城出席無綫節目《全城起動迎奧運》直播。

佳麗之一的鍾翠詩早前跟師姐麥美恩及馮盈盈到塞班島拍外景，她大讚麥美恩為人熱情健談，問到跟對方同樣來自加拿大，可有特別獲得照顧？她說：「對大家都好公平，會互相照顧，有向佢請教點樣訓練口才。」她又讚馮盈盈同樣熱情，獲提點要有自信。她透露雖然當地有不少美食，但因要着泳裝出鏡，惟有忍口：「想試當地美食，所以每樣食少少。（有偷食消夜？）夠飽，唔使偷食。」

至於程姜月將跟師姐邵初及藝人江美儀到新加坡拍外景，她稱最想試穿傳統娘惹服裝及品嘗娘惹菜和肉骨茶，笑指自己不易肥，問到是否準備好穿泳裝拍攝？她信心十足自讚夠弗，不用特別準備，不過都會鍛煉一下。問她可會擔心被江美儀的氣場嚇怕？她即指曾在記者會見過對方，大讚她友善。

倪樂琳期待訪問變性人 另一大熱佳麗「城大李嘉欣」倪樂琳將出發到菲律賓拍外景，但未有機會穿泳裝示人，她表示現時心情緊張又期待：「因為要探訪當地女性，訪問歌手同參加過選美嘅變性人。」

另外，陳甜甜與「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹同樣會留港拍外景，陳甜甜透露近來努力學習廣東話，自覺大有進步，希望拍外景時能到黃大仙廟算命，問她可會求籤問姻緣？她笑說：「未到時候。（問今次選情？）我害怕知道，想問學業。」梁嘉莹除了想求籤，又希望可品嘗香港小食、行街及到海邊看風景。