中文台節目表 翡翠台
6:00 香港早晨及環球新聞檔案
7:45 香港早晨
8:00 2024巴黎奧運：第一戰報
8:30 香港早晨
9:00 2024巴黎奧運開幕典禮
11:30 Gi味俱全
11:50 宣傳易
11:55 周六聊Teen谷
12:25 2024巴黎奧運：全城聚焦
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒Ⅱ及猜猜我是誰
1:20 財經透視
1:50 教煮爭霸
2:20 霎時再感動
2:30 勁歌金榜
2:45 2024巴黎奧運：下午直擊（直播）
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 2024巴黎奧運：黃金直擊（直播）
9:00 （續）2024巴黎奧運：黃金直擊（直播）
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:35 2024巴黎奧運：重點直擊（直播）
5:00 教煮爭霸
5:30 周六聊Teen谷
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
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