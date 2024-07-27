涉毒官司待判 劉亞仁再被控性侵男子

韓國影帝劉亞仁去年2月驚爆涉嫌濫用麻醉劑異丙酚，之後再被爆曾吸食大麻、可卡因、俗稱「K仔」的氯胺酮等8種藥物及毒品，檢方在日前的審訊中，向法院要求判他入獄4年，並將於9月3日一審中宣判。

一直性取向成疑的劉亞仁，至今未有公開出櫃，但他自數年前起已跟藝術家崔河那關係非比尋常，連當地傳媒亦早認定2人是情侶，而崔河那目前跟劉亞仁一樣因吸毒嫌疑正進行審訊。吸毒案仍未了結，劉亞仁昨日又驚爆涉嫌性侵一名30多歲男子A某而遭立案調查。根據當地法律，性侵同性亦會被判以強姦罪的處罰。

A某聲稱於當地時間本月14日早上6時至下午4時，在龍山區的公寓內睡覺，醒來後發現自己遭性侵，並指控劉亞仁是加害者，事發翌日向執法部門提交起訴狀。涉案現場並非劉亞仁住所，而事發當天現場還有其他男子。A某的簡易藥物檢測結果呈陰性，執法人員正調查劉亞仁事發當天有否吸毒，將再度傳喚他接受審問。劉亞仁透過代表律師發聲明否認相關指控，但韓媒指聲明內容只表示他沒有趁對方熟睡時「霸王硬上弓」，對於他與A某之間曾否發生性行為則沒有明言，故不排除他認為是雙方同意下發生性關係。