落閘拒拍《死侍4》 賴恩同Taylor 原來有「親」

漫威超級英雄新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）近日於全球開畫，片中兩大巨星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉積文（Hugh Jackman）四出宣傳，連一直傳有份客串的美國流行天后Taylor Swift亦為好友谷戲，更大爆與賴恩的「親戚」關係！

近期忙於開巡唱的Taylor前日分享與賴恩夫婦及曉積文等人的合照，發文協助宣傳：「過去幾年我睇到呢個地球上其中一位最好朋友（賴恩）為呢部電影付出嘅心、靈魂、汗水、時間、體力、痛楚等。佢創造咗佢人生中最好嘅作品。」她形容影片是「從現實中的狂野逃避」，更暗讚曉積文是「腹肌三文治」：「我唔知佢點樣做到？」她又搞笑表示：「要點名讚Wade Wilson（賴恩角色名字），亦係我契仔女嘅精子捐贈者！」暗爆自己是賴恩夫婦子女的「契媽」。

「超英」聚首賀漫威主席 電影在北美上映預計票房將大收，在港更已率先破票房紀錄。該片於本月24日在港上映，開畫單日勁收近500萬港元，除了成為今年西片開畫票房冠軍外，亦成為香港史上三級電影開畫票房冠軍。而《死侍與狼人》的預告片亦打破觀看次數紀錄，在2月發布首條預告片後，24小時內在不同平台共獲得超過3.65億次的全球觀看次數，創下最多人觀看預告片的紀錄，賴恩和曉積文日前獲頒發健力士世界紀錄證書。

雖然新片票房當旺，但「死侍」賴恩日前亮相一個清談節目宣傳時表明不會接拍第4集，他不改搞笑本色表示：「主啊，唔會啦（開拍新一集）。我老婆同仔女會同我離婚，我同佢哋任何一個都冇簽婚前協議書，離婚會令我破產，或者到時咁樣先會拍第4集，因為我需要錢！」而他與拍檔「狼人」曉積文日前為另一清談節目擔任客席主持，忙個不停。

除了為新片四出宣傳外，2人前日現身漫威主席Kevin Feige在加州荷里活星光大道「打星星」的典禮，同場還有大批「超級英雄」影星，包括「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）及「尚氣」劉思慕等到賀，場面熱鬧！