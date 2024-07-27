Ian尾場「打大佬」 張敬軒拍片做嘉賓

男團MIRROR成員Ian一連7場單飛演唱會前晚落幕，壓軸嘉賓張敬軒未能到場，仍以影片形式獻聲，獲Ian讚無可取代。而作為隊中演唱會場數最多的紀錄保持者，問到看好誰打破其紀錄？Ian避重就輕說：「自己打破自己。」

Ian首次個人演唱會前晚假亞洲國際博覽館舉行尾場，隊友Anson Kong（AK）與ViuTV女神沈殷怡傳緋聞後首度同場，齊齊坐第一排，但中間隔着另一隊友Tiger。

尾場嘉賓張敬軒因身在美國開騷而未能現身，臨飛前趁Ian綵排錄下合唱短片，在演唱會上播放，全場瘋狂尖叫！Ian說：「喺我失意嘅時候，佢開導我好多，令我少咗那麼一點點鑽牛角尖。」他指雙方一開始關係亦師亦友，但久而久之，對方已像哥哥一樣：「一開頭已決定請佢做嘉賓，將呢個位置留畀佢。」騷後受訪時，問有否想過另找他人代替張敬軒？Ian說：「冇諗過，反而係諗可以用咩形式呈現。」

身形未達理想 Ian又表示沒有為個唱特別操Fit，承認現時身形未算最理想：「我驚操到太Fit，冇能量完成7場演唱會。」談及視后佘詩曼日前捧場，他表示十分感謝，笑言對方未必是其粉絲：「佢可能係鍾意聽音樂，所以今次都好開心，有唔同人嚟睇。」講到唱完《仍在》時稍微抬手印眼淚，他自爆早兩日邊唱邊流淚：「因為聽到舞者嘅真實經歷，望住佢哋眼睛時有一種好直接嘅交流，嗰一下真係好難忍到。」談到他是隊中個人演唱會場數最多的一位，問他認為誰最有機會打破其紀錄？Ian表示不作比較，自己打破自己，進步最重要。