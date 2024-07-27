兩地女神同場騷Quali 惠利恨與港迷密密見 吳家忻露腰保招牌

韓國女星惠利、吳家忻及林愷鈴等前晚在尖沙咀出席活動，吸引大批粉絲圍觀。穿短裙亮相的惠利以廣東話跟大家打招呼，表示已很久沒來港，看到有這麼多粉絲現身支持，大感高興，又直言很想念香港的粉絲，希望之後能抽時間到山頂觀賞維港夜景。講到她上月在《第23屆紐約亞洲電影節》中，憑電影《Victory》獲頒「亞洲新星獎」，惠利坦言感榮幸，並期望電影能夠在港上映，這樣就可以再次跟港迷見面，還透露下半年除了繼續為該片宣傳，還會為新劇開工。

林愷鈴挑戰音樂劇

同場的吳家忻以短裙露腰裝性感亮相，談及早前被網民偷拍，身高1米73的她突變1米53的奇怪比例，問到是否想以性感打扮作出平反？她笑說：「今次件事說明靚靚示人，係需要一班團隊嘅努力，女仔扮靚真係好需要時間。」她稱不介意被拍到醜照，但提醒大家下次拍攝時最好留意角度：「最好都係唔好偷影，不如過嚟同我打個招呼先。」對於有指她跟歌手Tyson Yoshi鬧翻，她說：「同朋友鬧交係經常性，但都唔算鬧交嘅。（佢訪問時聽到你嘅名走人喎？）吓？我唔知呀，可能佢心情唔好。」又指大家有緣分便能成為朋友，但坦言暫時未收到對方的婚禮邀請。