中娛星動：李冰冰罕有蒲頭捧愛將 網民求復出

金馬影后李冰冰近年鮮有露面，前晚為了力捧旗下藝人而「出山」亮相活動，獲讚狀態佳兼氣場勁，網民都盼望她早日復出拍戲。同場的「三金影后」周冬雨在布景板前失平衡跌一跌，認真論盡！

內地女星李冰冰、周冬雨、楊千嬅及魏大勛前晚齊集上海出席品牌派對，久未露面的冰冰穿上黑色拖尾禮服大騷美腿，配上All-Back髮型，氣場全開。她拖着旗下藝人徐若晗亮相，獲網民大讚身材及樣貌只似30、40歲，紛紛要求她復出拍戲。

冰冰繼3年前接拍了《平凡英雄》後就養尊處優，年前受訪時曾透露因身體響警號，每日喘不上氣，不得不暫時放下熱愛的演藝事業，在專注調養身體的同時，趁機陪伴家人。雖然未有拍戲，但她對旗下藝人仍事事關心，早前周也接受內地官方媒體採訪時，因黑面被網民炮轟無禮、耍大牌，雖然有冰冰即時出手平息事件，但仍難抵負評。有指冰冰已有兩手準備，有意以去年與言承旭合拍《夏花》而打開知名度的徐若晗作後備，故今次高調帶她出席活動，明顯想力捧愛將。

周冬雨「踩高蹺」失平衡 同場的周冬雨穿啡色高衩裙亮相，出場時卻發生小插曲，穿上5吋高踭鞋的她型格Chok甫時左搖右擺站不穩，後來更難以抓住重心而向後跌一跌，她亦忍不住以笑遮醜。至於剛在歐洲充完電的千嬅，為派對擔任表演嘉賓，連唱幾首經典歌，全場氣氛高漲。