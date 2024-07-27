孖何沛珈做評述 劉穎鏇落嘴頭等關照

劉穎鏇、何沛珈、《中年好聲音》周吉佩及支嚳儀等，昨日出席《TVB 2024巴黎奧運直播基地啟動暨拜神儀式》。劉穎鏇與何沛珈均會參與賽事直播，偕專業評述員一起評述賽事，坦言要邊做邊溫書：「溫啲熱門同自己鍾意嘅項目先。」劉穎鏇最擔心以中文評述，笑指要跟多位專業評述打定招呼，方便做直播時得大家關照。提到很多項目也在香港深夜時分進行，何沛珈笑指比拍劇舒服得多：「直播都係幾個鐘，但拍劇好多時都通宵十幾個鐘。」除了主持工作，劉穎鏇近日亦獲邀為瘦身產品拍廣告，大騷纖腰及長腿。

周吉佩唔敢搵龍婷

至於周吉佩與支嚳儀除了獻唱主題曲外，亦會參與直播，提到近日緋聞纏身的龍婷未有參與，周吉佩解釋並非全部《中》歌手都有份：「《中》1、2都係得幾個人，唔齊人。（龍婷被雪？有冇聯絡？）真係唔知，暫時唔敢煩佢住，我對佢有信心。」談到同樣捲入緋聞、傳被「中1生」杯葛的曹敏寶，周吉佩與支嚳儀表示工作忙，加上有家庭要照顧子女，故不會經常聯絡，但周吉佩強調：「我哋《中年好聲音》好齊心，係Family，有呢啲負面新聞，可能只係大家對我哋嘅誤解。」而對於被指是曹敏寶及龍婷的緋聞爆料者，支嚳儀大表無奈，不諱言清白就是底氣：「冇做過嘅嘢，行得正企得正就唔怕。」