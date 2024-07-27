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郭書瑤玩男友視角 開餐晒巨乳
郭書瑤上圍Big爆，深長事業線非常吸睛！
台灣「童顏巨乳」郭書瑤（瑤瑤）甜子樣美，加上擁有33E火辣身材，不時於社交網晒性感派福利，俘虜不少宅男的心。她日前大晒去食飯的短片，大玩男友視角，相當誘人！片中的她身穿Deep V上衣，綁起頭髮打扮休閒，大晒雪白深溝搶盡「峰」頭，還不顧儀態大啖大啖地進食，完全沒有偶包，夠晒貼地！
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