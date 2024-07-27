讀者爆料：低調拍拖保愛苗 林明禎Edan驚傳姊弟戀 兩度外地蜜會

男團MIRROR成員戀事多籮籮，近日成員呂爵安（Edan）驚爆撻着較他年長7歲的馬來西亞女神林明禎，共譜姊弟戀！有讀者爆料指兩人打得火熱，本月先後在台灣及歐洲「蜜」會，為了密冚戀情，Edan在社交網上刻意與女神保持距離，以免見光死！

現年27歲的Edan前年被爆暗撻「文青女神」袁澧林，惟戀情不了了之，本報近日收到讀者爆料指他最近搭上現年34歲、同屬女神級的女星林明禎，不過由於兩人正值事業搏殺期，故對戀情相當低調，加上隊友們前車可鑑，Edan的保密工夫做到足。

有指兩口子本月內兩度在外地約會，最近明禎一直留在台灣，Edan則忙於為電影《法迷藏》開工，但他仍趁一日的拍攝空檔飛到當地會女方以解相思之苦。7月初有人目擊到留有戲中長髮造型的Edan現身香港機場赴台灣，電影上周正式煞科，有指兩人前後腳飛歐洲見面，Edan近日再度被人發現在香港機場辦理離境手續。據了解，Edan在意大利確實有拍攝工作，至於明禎的經理人亦證實女方身在歐洲工作，兩人正好乘工作之便，在當地多留幾天享受二人世界。

社交網零互動掩人耳目 為免戀情曝光，一對小情侶除了選擇在外地約會外，連社交網亦避免有任何交集。由於之前Edan與袁澧林正是在社交網洩蜜，被粉絲從社交網發現拍拖的蛛絲馬迹，Edan經一事長一智，今次與明禎雖有互相追蹤社交網帳號，卻接近零互動，這對身為社交達人的Edan來說相當反常。

縱然Edan與明禎從未在幕前合作，表面看似大攬扯唔埋，但其實他們有不少交集點。兩人有共同朋友包括鄧麗欣與魏浚笙，明禎在電影《飯戲攻心》第一及第二集與兩人合作；Edan與鄧麗欣則主演過劇集《男排女將》，他跟魏浚笙更是老友鬼鬼，在綜藝、劇集及音樂上多次拍檔。另外，Edan與明禎去年齊齊入圍香港電影金像獎，前者提名最佳新演員，後者則提名最佳女配角，2人當日都有出席盛會，雖然雙雙落敗，想不到卻收穫了愛情。本報就拍拖一事求證Edan及林明禎經理人，惟至截稿前尚未獲回覆。