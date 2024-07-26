為巴黎奧運復出 莎蓮迪安傳孖GaGa 開幕合體獻Sing

巴黎奧運將於香港時間明日凌晨正式開幕，而近來盛傳兩年前宣布罹患「僵硬人症候群」而取消巡唱的加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion），將於奧運開幕禮上復出，已現身巴黎的她更被傳收高達200萬美元（約1,560萬港元）一首歌的天價歌酬。

據知莎蓮屆時將與另一表演嘉賓、美國百變天后Lady GaGa，合唱已故法國女歌手Edith Piaf的經典名作《La Vie en Rose》，有傳媒人士證實相關消息之外，還透露莎蓮將穿上由法國著名時裝品牌打造的粉黑羽毛披肩表演，但暫時未知她是否只會獻唱一曲。

除此之外，有指奧委會在支付巨額歌酬之餘，還會負責莎蓮的住宿及車馬費等其他使費。不過，隨後奧委會發言人已否認消息，強調表演者是免費演出：「他們決定在這樣的條件下進行表演，反映出他們渴望成為法國和體育界歷史性賽事的一部分。」至於莎蓮與GaGa會否於開幕禮上演出，奧委會方面則沒有證實。而法國體育部長Amélie Oudéa-Castéra日前受訪時，被問及莎蓮會否為奧運會復出，她則暗示：「奧運開幕有很多驚喜表演，莎蓮這個時間在巴黎並非偶然。」

而身在巴黎的莎蓮前晚於社交網分享觀光照，並留言表示：「每次我返嚟巴黎，都會記得世界上仲有那麼多美麗同歡樂值得體驗。我愛巴黎，好高興能夠返嚟！感謝我哋羅浮宮嘅好朋友！」

莎瑪希爾傳遞聖火 至於奧運聖火傳遞已進入尾聲，美國女星莎瑪希爾（Salma Hayek）早於23日在法國中北部城市朗布依埃傳遞聖火到巴黎凡爾賽宮，事後她分享於凡爾賽宮高舉聖火的照片，並留言表示自己好驕傲能代表奧運將光明、希望及團結帶給所有人。

另方面，《第81屆威尼斯電影節》將於下月28日舉行，入圍名單已正式公布，荷里活電影《小丑：雙瘋》（Joker：Folie A Deux）入圍今屆「主競賽單元」，片中飾演「小丑女」的GaGa將與其他巨星包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）以及安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）等爭奪「威尼斯影后」寶座。