暢所欲玄：事業女性何以婚緣難

現代社會的婚姻歲數愈來愈大，這是社會環境所帶來的影響。職業女性，拍拖的時間有限，或職業關係，圈子問題，都是婚姻的阻礙。這是人所並知的事，而今次要說的，是高收入女強人的婚姻問題。

八字命理上，男性以財為妻，男人有錢，妻妾不缺。而女命以官星為夫，不論是正官星或偏官星，皆作夫論。在命理上，官星就是事業星，女命的夫星與事業星重疊。而工作事業，不是自己可以控制的，更多的情況下，被工作上的事件與工作上的人際關係，無可奈何地控制着。

女強人的事業成就高，其命中的官星必然旺盛，才會顯現出其人生的事業成就。若然命中官星強旺，選擇早婚，其官星旺盛之力，自然反映在其丈夫身上，丈夫自然有平步青雲的成就。又因為早婚，而在事業奮鬥的時間少了。

以女性的命運而論，事業與婚姻，的確難以兩全。雖說難，但社會上依然有極少數的實證。人來熙熙，你是否就是萬中之一呢？所以女性在讀書階段，先了解自己的八字命運，掌握資訊，從而計劃自己的事業與婚姻，嚮往甚麼的生活。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅