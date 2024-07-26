7月26日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月26日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
高鈞賢轉行做地產？
前香港先生冠軍高鈞賢去年憑無綫劇《新聞女王》的暖男角色人氣急升，近日有份參演新劇《刑偵12》。他積極經營社交平台，日前分享一段睇樓片，片中見他化身地產經紀，帶網民參觀一個位於大圍的樓盤。該單位有一個特色大露台花園，空間充裕，他笑言：「好搞笑，呢個露台大過間屋，BBQ又舒服過喺屋企瞓覺。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240726-0726_00282_064/高鈞賢轉行做地產？
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc