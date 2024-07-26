前香港先生冠軍高鈞賢去年憑無綫劇《新聞女王》的暖男角色人氣急升，近日有份參演新劇《刑偵12》。他積極經營社交平台，日前分享一段睇樓片，片中見他化身地產經紀，帶網民參觀一個位於大圍的樓盤。該單位有一個特色大露台花園，空間充裕，他笑言：「好搞笑，呢個露台大過間屋，BBQ又舒服過喺屋企瞓覺。」