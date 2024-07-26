破冰得把口 楊愛瑾吳雨霏同遊北海道零交流

前女子組合Cookies四散，當中吳雨霏（Kary）和楊愛瑾（Miki）曾經是好姊妹，但疑因有人將Kary於2016年小產一事曝光，雙方反目多年。去年鄧麗欣舉行演唱會，Kary和Miki罕有同框，因而被指已經破冰，不過，近日2人不約而同去北海道旅遊，各自在社交網上載照片，繼續零交流。

賞花飽覽美景 Miki一家赴日旅遊，在社交網分享照片及表示︰「愛上北海道的夏天。」Kary原來也身在北海道，在四季彩之丘、日之出公園等景點打卡，並發文︰「謝謝你們陪我做喜歡的事。細個去旅行時，成日唔明點解阿媽咁鍾意睇風景呀，睇花呀，唔明啲花有乜咁特別，悶到抽筋，依家老咗終於識欣賞，山長水遠熱到暈都要影番幅遊客相！」Miki與Kary雖然同樣身在北海道，但在網上零交流，未有在對方的貼文留言或畀Like，引起網民熱議。

去年鄧麗欣舉行演唱會時，反目多年的Kary和Miki罕有同框合照，當時Kary笑稱2人同屬一間教會，常常遇到，早已破冰，只是未有向外提及，她還說：「咁大個人，大家有自己家庭，向前望。」不過，上月生日的Kary與不少朋友慶祝，包括好姊妹區文詩、鄧麗欣、百億千金曾昭怡和林青霞繼女邢嘉倩等，卻始終未見Miki身影。