向張文傑拜師學藝 鄧月平變武癡 Ivy So打女風範

女團COLLAR人氣成員Ivy So（蘇雅琳）與鄧月平（Larine）早前分別向電影武指兼演員張文傑（German）學動作武打，經過一番特訓，齊齊變高手，身手利落。German大讚兩位女徒弟學得快，Ivy So甚有打女風範，Larine則「人劍合一」，是一有空就會耍番幾招的武癡！

Ivy So外表甜美，一直是COLLAR隊中的顏值擔當，除了在樂壇發展外，近年她積極在其他範疇作出不同嘗試，早前更為動畫配音，獲得不少好評。近日，她就與同樣喜歡學習新技能的Larine，跟於電影《九龍城寨之圍城》飾演「四仔」的German學武，German來頭不小，7歲習武，熟悉各路武術及拳法，曾任電影武指，亦有開設電影動作班，絕對是圈中的動作高手！

有紋有路不相伯仲

日前，Ivy So與Larine都有拍了一條動作短片「交功課」，經一輪特訓後，兩人都打得非常有紋有路，不相伯仲，甚有打女潛質！問German覺得兩位靚女徒弟，哪個較好打？他表示：「大家各有各嘅擅長，阿平（鄧月平）腿法進步咗好多，佢超勤力，我覺得佢有少少武癡本質，因為佢會拎住把劍周街走，周圍練。」至於Ivy So，German亦是有讚無彈：「佢學動作好快、好聰明，有做打女嘅風範。」