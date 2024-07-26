炎亞綸爆舊愛 用身體交換金錢

台灣男星炎亞綸近日在社交網自爆兩任交往過對象的劣行，其中一任疑似虐待小動物，另一任被指用身體交換金錢且衞生習慣極糟，有網友問此人是否之前提告他的網紅耀樂，他僅回：「大家自己去猜想吧。」又謂發現原罪是因為年紀比較長加上世俗所說的社會地位，所以令自己啞子吃黃連。