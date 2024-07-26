中娛星動：隋棠豪宅天窗爆玻璃 舒淇返台撞正打風 匿屋企冇啖好食

颱風格美正面吹襲台灣，影后舒淇剛巧飛返家鄉，宅在家的她沒料打風沒有外送，自嘲只能望住窗外風雨飄搖發呆；而名模隋棠與歌手陳芳語的豪宅均有損毀，前者家中天窗玻璃爆裂，後者的家內外均被雨水入侵，認真慘情！

台灣正受超強颱風格美吹襲，在惡劣天氣影響下，除了全台停工兼停課，剛巧飛返家鄉台灣的舒淇，在颱風下亦只能留守家中，前日於社交網上載坐在書桌前的「文青照」，相中的她以家居造型上陣，穿上黑底格紋上衣，素顏兼戴上眼鏡，一臉無奈坐在書桌前托頭，她寫道：「外面風大雨大，人好奇怪，平時都沒有這麼想吃外賣，但為了安全，大家請乖乖的待在家裏，不要亂跑。」沒料因打風沒有外送，結果忍不住自嘲：「開着電腦，望着窗外風雨飄搖，花（發）呆～」展現其可愛一面。舒淇發出貼文不到1小時，已獲得超過1.6萬個讚，更有粉絲留言：「看到可愛的舒淇，下雨天心情都變好啦」、「第一次看你話這麼多哈哈哈哈。」雖然舒淇僅曝光家中的一角，但環境舒適寬闊，兼且裝修雅致，推測單位面積設備等同豪宅。

至於舉家從北海道回台的名模隋棠，湊巧碰上颱風吹襲，更親睹住處天窗玻璃爆裂，她於社交網講述事件經過，透露當風雨逐漸增強之際，宅在家中的她突然聽到家中傳出劇烈聲響，孩子們慌張驚叫，仔細查看才發現屋苑中舊外牆磁磚正在亂飛，其中兩片剛好掉落砸上家中的天窗，結果整片大玻璃應聲爆裂。由於颱風警報尚未解除，只能祈禱不要整片掉落，因為即使要修理也只能等到颱風過後才能成事，粉絲也紛紛留言關心。雖然在家中經歷一場驚魂記，不過隋棠也不忘分享在北海道度假的靚相。

陳芳語屋企被雨水入侵 台灣出道的馬來西亞歌手陳芳語（Kimberley）就更加慘情，其豪宅內外均被雨水入侵，短短幾秒畫面上傳後，雖然她不忘幽默自嘲「還不夠深」，但粉絲都相當擔心她的狀況，她於社交網發文：「真的沒準備要面對這個颱風天，廢在家但我好餓，希望等等下樓不用游泳。」雖然希望樓下不會淹水，但Kimberley於3小時後上傳的畫面中，不但家裏明顯有漏水情形，屋外水位也有淹起一定高度，讓不少粉絲擔心。