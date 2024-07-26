Twins獲特製80歲開騷歌單 阿Sa同粉絲鬥長命：你敢嚟我哋敢唱

Twins本月20日完成南京站的演出後，將於明天移師深圳開騷。尚處於休息期的阿Sa，不時上網翻看粉絲分享的貼文，近日她就發現有網民出Po，表示希望Twins能夠唱到80歲，還「特製」了她們屆時的演唱會歌單，當中包括《風濕與風》（原名：《風箏與風》）、《下一站天堂》（原名：《下一站天后》）等。阿Sa看見網民創意十足，都不禁將歌單「貼堂」，在網上轉載相關貼文並留言：「聽講啲fans已經幫我哋諗好咗80歲演唱會嘅歌單……」還標識了幾句經過二次創作的歌詞，回覆網民：「到時你敢嚟我哋敢唱。」還開玩笑指就算坐住電動輪椅都要唱，一於齊齊鬥長命！