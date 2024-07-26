港姐佳麗齊齊過冠軍癮 倪樂琳瞓足廿幾粒鐘 懶惰睡美人

候選港姐的模擬奪冠宣傳片最近出街，大熱佳麗「城大李嘉欣」倪樂琳原來是睡美人，自爆最愛瞓覺。而陳紫佟狂擺可愛甫士賣萌，但卻整跌后冠，認真唔老利！

《2024香港小姐競選》大會發布15強佳麗官方黑白背心造型照外，最近出街的宣傳片模擬佳麗奪得后冠情景，倪樂琳在片中自爆最愛瞓覺，勸勉香港人要多放鬆：「我係長睡眠者，中學時候試過連續瞓咗廿幾個鐘，我懶嘅呢個特質，可以鼓勵香港人勞逸結合。」而年紀最小的18歲陳紫佟動作多多，大擺可愛甫士，但不慎弄跌頭上后冠，似乎並不是好兆頭！至於擁有高挑身材的楊梓瑤希望做演員，原來全因內地女星劉亦菲，她說：「我2021年睇電視見到劉亦菲，嗰陣時起我就好想做演員。」而「翻版蔡潔」程姜月則自覺特質有親和力和抗壓力強。

俞可程2個月勁減14磅 最有毅力的佳麗要數俞可程，為了鬥靚事前進行地獄式減肥，2個月減掉14磅：「雖然好辛苦，但我性格係一決定咗就要做，即使結果點樣都好，努力咗就好足夠。」陳甜甜和鍾翠詩皆心口掛個勇字，烈女陳甜甜自言膽大心細，遇到困難也不會退縮，鍾翠詩則覺得自己是自信和勇敢的女生。

另外，屬於「閱歷型」的佳麗秦冀雯來自南京，靠着自學講得一口流利廣東話：「我細細個就出咗去讀書，所有嘢都係靠自己去解決，過程中不斷咁成長，變得更加成熟同堅強。」擅長國標舞的盧凱怡則自信心爆棚：「上到台時好少會去擔心同驚，好享受舞台上嘅感覺。」