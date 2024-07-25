「打」出愛火 低調培情 綾瀨遙驚爆姊弟戀 與男團成員同居

明年3月便踏入40歲的日本國民女神綾瀨遙，再爆新戀情！她被踢爆暗撻前年合演特務電影《Revolver Lily》的28歲男團SixTONES美日混血成員Jesse，大搞姊弟戀！

綾瀨遙與Jesse於片中首度合作，雖然角色敵對，但由於有多場對手戲及激烈打鬥場面，故戲外亦有不少交流，因而「打」出愛火花。電影煞科後，兩人開始私下約會。為掩人耳目，他們每次見面食飯都會約在獨立房，並與友人同行，低調培育愛苗。由於雙方各有各忙，為爭取時間相處，更共賦同居。雖然兩人年齡相差近12歲，但Jesse性格誠實又溫柔體貼，例如綾瀨遙不擅長做家務，但Jesse毫不介意，更主動分擔，成功打動女神芳心。知情人士更透露，兩人對這段情相當認真，更已計劃將來。

曾傳與佐藤健閃婚 綾瀨遙所屬事務所以往例必否認戀情，但今次回應卻一反常態，表示不會過問藝人私事，似對戀情大開綠燈。而剛成立個人事務所ZND的Jesse，則大方承認兩人關係良好。

入行多年的綾瀨遙曾與不少合作男星傳緋聞，包括合演經典劇《仁醫-JIN-》的大澤隆夫，以及電影《蒙羅麗莎之瞳》的松坂桃李，又曾被爆與韓國奀星魯敏宇發展異地戀。前年她更失驚無神傳將與合演劇集《繼母與女兒的藍調》的男神佐藤健閃婚，兩人沒有回應，「婚事」最後卻不了了之。