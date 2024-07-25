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潘瑋柏帥照出土 羅志祥無情恥笑
台灣男星潘瑋柏近年身形發福，他近日上載19歲的帥氣青澀照，可能是見到當年的纖瘦身材，他感慨發文：「19歲那年，一切的開始，哈！不知道怎麼找到的圖！」其好友羅志祥留言嘲笑：「兄弟，回不去了，沒事的，你就繼續吃吧！大家都愛你。」有粉絲亦笑問：「身材變圓的開始嗎？」
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