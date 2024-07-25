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龍門陣
張萌「水着放題」派福利
身材火辣的張萌因參與《浪姐》而人氣急升。
內地女星張萌曾代表澳洲參選國際華裔小姐，獲得第5名後加入娛樂圈，及後於劇集《神話》等表現亮眼，開始為人所熟悉。年前她更參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，收穫大批粉絲。
日前她於網上大派福利，釋出「泳衣照放題」，Big爆上圍加上白滑長腿，相當吸睛。粉絲轉發之餘，又大嘆很羨慕張萌的優越身材。
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