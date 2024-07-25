中娛星動：房屋中介扮富二代 爆衝突流血收場 蕭亞軒狠飛男友

被喻為「鮮肉收割機」的台灣天后蕭亞軒（Elva），近日傳出拒絕荷蘭籍男友Mick的求婚，但原來二人已於本月分手，而Mick更被揭是假富二代，因火爆性格與Elva開拖，即被女方飛起。

多次爆出姊弟戀的Elva曾與柯震東和內地男星黃皓等小鮮肉撻着，但一律分手收場。她近期因髖關節受傷要長時間在家休養，曾進行多次手術，但也未能如願復出，惟有寄情拍拖。近日她傳出獲荷蘭籍男友Mick求婚但拒絕對方，怎料其男友被踢爆是假富二代，去年曾傳出他於日本東京科技業龍頭大企業上班，以及在泰國搞房地產的資料原來全屬流料。

舊愛晒幸福贈興 有知情人士爆料Elva去年11月開始與Mick交往，但於本月已分手，男方試圖挽回但失敗。同時有指Mick只是房屋中介，而且情緒易激動，曾與Elva爆發口角甚至肢體衝突，導致有人爆缸收場，所以戀情一直不被Elva親友看好，今次二人終於分手，令眾人都鬆一口氣。

Elva事業愛情皆失意，但她上一任男友黃皓已與索妻閃婚，今年3月他更突然晒出嬰兒腳仔，宣布做老竇。隨後他又在「520」的特別日子首次公開老婆的靚相放閃，網友戲言他已跑贏舊愛Elva幾條街，不再被笑是「女尊男卑」。