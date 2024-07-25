獨家專訪：遇欺凌被嘲「乸型」 Jeremy難忍負評 陷焦慮怕唱歌

男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）自爆曾因被嘲諷為「乸型」及唱功差，自尊心受重創而爆喊及出現驚恐症狀，一度要搵「社工」求助，更直認是隊中的「下弦成員」。至於被質疑其性傾向，他亦處之泰然，EQ極高。

Jeremy推出今年第2首派台歌《TOXIC!》，日前他接受專訪時表示：「負面能量變成毒素咁侵蝕人，我想首歌可以幫人分辨同排出毒素，唔係叫大家同呢啲嘢打過，而係強大自己個心再去面對。」斯文外表、性格文靜的他曾遇校園欺凌，被小學同學笑是「乸型」，令他當場爆喊，他說：「以前我好介意，會刻意令自己Man啲，但依家接受到，呢啲只係唔理解之下嘅語言。」至於出道後，他亦試過難忍被批唱功差而恐懼唱歌，在錄團歌前一晚感到焦慮，要致電曾任職社工的歌手吳林峰尋求開解，亦多得隊友及歌曲監製灌輸正能量，為他減壓。

初戀4日玩完 Jeremy一直被稱為MIRROR「下弦6」之一，他大方謂：「呢個係事實，但我接受呢個排名唔代表我就係『下弦』。」他又謂迷惘時會閱讀心靈雞湯書籍，其座右銘是：「改變不到世界，就改變自己心態。」不過當被指實力升上「上弦」時，他謙稱只是幸運，又讚隊中每位成員都有不同的發光點。

現年28歲的他鮮有緋聞，原來他與「A0」隊友姜濤的戀愛經驗不相伯仲，他於中學時曾展開為期4天的初戀：「拍咗4日，只係拖手睇戲，分手後再冇拍拖啦。」問可擔心被揣測性傾向？他就覺得冇所謂：「係平常事。」