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潘明璇行Catwalk 泳衣晒Body
「大騎樓」郭珮文憑巨無霸上圍成功上位，她的好姊妹、同屆港姐潘明璇同樣擁有無敵身材，入行後作多方面發展，更投資有道荷包進帳不少。潘明璇參選時已因擁有一副好Body而成為焦點，原來現時Keep得更好，日前她出席一個泳衣品牌活動，穿泳衣行Catwalk，美臀及小蠻腰相當出眾。
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