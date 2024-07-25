開騷前歎家庭樂 林峯陪妻女又食又玩 張馨月好波

林峯9月將舉行個人演唱會，日前趁有空檔即陪太太張馨月及囡囡去玩，一家人歎完茶再去打網球，張馨月更大騷球技。

憑熱爆電影《九龍城寨之圍城》中「陳洛軍」一角登上事業另一高峰的林峯，今年9月，他將相隔5年再於澳門舉行個人演唱會，當中更大玩不同元素，過往曾以水、火、光、時間為主題，今次則會以「風」來帶出全新視聽之娛。日前他於社交平台率先發布演唱預告片，短短10秒的現身，已令Fans大呼期待。今次拍攝海報及宣傳照分別在戶外、室內進行，當日氣溫逾30度，自爆有畏高的他要克服心理關口，爬上戶外搭建高台進行拍攝，現場還有專人用魚絲拉起他身上衣帶，營造出懸空的飄逸效果，他亦不禁笑言：「好似Chok泥鯭咁！」

邀好兄弟睇騷 問到可會將個唱帶到香港？林峯坦言希望可以，但要視乎場地是否配合到，而歌單方面，亦會演繹從未正式在舞台上唱出的作品。談到演唱會嘉賓，他預告有機會邀請圈中好友上台Jam歌，亦會邀請《九》片的好兄弟到場睇騷。

雖然林峯工作忙個不停，但向來傳統、重視家庭的他，一定會抽空陪伴太太張馨月及女兒Luna。日前他先帶同妻女飲茶，然後再去打網球。而張馨月原來「擦得」又打得，飲茶時見她不停食，更多次謂：「好吃、好香！」吃飽後陪女兒到遊樂場玩了一會，隨即去打網球，只見張馨月的球技不俗，不過離開時她問林峯覺得怎麼樣，林峯竟謂：「這種天氣不適合打網球。」之後又轉場去打高爾夫球，精力充沛。