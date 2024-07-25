獨家爆料：舊愛丁子朗畀女圍 郭柏妍捉羅天宇打友誼波

郭柏妍現時備受公司力捧，劇接劇忙個不停，剛拍完新劇《麻雀樂團》的她，隨即加入《金式森林》劇組，更要到內地取景拍攝，想拍拖都難！丁子朗不愁寂寞，日前與3位女性朋友約會開餐，期間3女1男玩自拍，負責揸機的背心女還嘟嘴賣萌，丁子朗笑到見牙唔見眼，相當開心。丁子朗當日穿黑色背心露出麒麟臂，近日靚仔不少的他獲網民留言大讚：「這樣好看很多，不要再化濃妝了」、「保持黑色頭髮，做個肌肉硬漢。」而網民似乎對3位女生相當感興趣，笑言：「你就好啦，有靚女影相」、「同幾個靚女一齊喎」，更紛紛留言問她們的身份。

射籃似模似樣

另一邊廂，正在上位的郭柏妍被公司叮囑專心工作，而她在《金》劇與向來女性緣甚旺的羅天宇有不少對手戲，雖然拍檔是不少女神的緋聞對象，但她揚言不怕傳緋聞。日前2人拍攝一場打籃球戲份，向來球技不俗的天宇受訪時說：「柏妍好多動作唔識，我有指導吓佢啲防守同轉攻動作，平時自己喺球隊都比較弱，但今次同柏妍拍，即刻覺得自己打得好叻。」他大讚對方有打籃球的天分：「佢手腕位同射姿好似天生就識咁，冇學過都似模似樣，我係練咗好多年先練到，所以佢都係打籃球嘅材料。」