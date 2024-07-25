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龍門陣
苗彤後空翻下水禮
苗彤身形甚弗，大晒健康美。
藝人苗僑偉與老婆戚美珍育有一對子女，大女苗彤（Phoebe）遺傳到父母優良基因，近年她轉型做演員後，不時會於社交網晒靚相派福利，濃濃星味掩蓋不住。日前她分享到石灘玩水的畫面，見她身穿黑色比堅尼站在石灘上，弗爆線條展露無遺，一身小麥色肌膚盡顯健康美，之後她站在崖邊，一個後空翻跳落水，身手相當靈活！
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